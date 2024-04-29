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В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог

29 апреля 2024 07:11
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Качественные дороги – основа безопасности водителей, сохранности автомобилей и грузов. Максимально восстановить все магистрали в стране к 9 Мая – поручение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог-1

Масштабные работы по ремонту дорожного покрытия продолжаются по всей стране. По данным Минтранса, с начала года на республиканских автомобильных дорогах в Брестской области устранено более 37 тысяч квадратных метров ямочности, в Витебской – почти 49 тысяч, в Гомельской – около 70. В Минске за год планируют отремонтировать более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров автомобильных дорог.

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог-4

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Из них на площади более 500 тысяч метров квадратных запланировано выполнить работы с полной заменой асфальто-бетонного покрытия. Согласован и утвержден перечень участков, это порядка 59 участков, на которых эти работы будут выполняться. На сегодня уже выполнена на участке Смиловичского тракта полная замена асфальто-бетонного покрытия, ведутся работы на улице Радиальной. Также будет выполнено на улице Харьковской (частично), проспект Газеты «Звезда». Ремонтные работы – это достаточно трудоемкий процесс, и выполнить это быстро не всегда получается. Это не только замена покрытия, как правило, это ремонт бортового камня, выборочный ремонт сети дождевой канализации и иногда замена остановочных навесов, если это в районе остановочных пунктов.

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог-7

Среди причин износа дорожного полотна – нагрузка транспорта, интенсивность движения. Немаловажный фактор – погодные условия.

# Автодороги Беларуси # общество

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