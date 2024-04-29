В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог

Масштабные работы по ремонту дорожного покрытия продолжаются по всей стране. По данным Минтранса, с начала года на республиканских автомобильных дорогах в Брестской области устранено более 37 тысяч квадратных метров ямочности, в Витебской – почти 49 тысяч, в Гомельской – около 70. В Минске за год планируют отремонтировать более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров автомобильных дорог.

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Из них на площади более 500 тысяч метров квадратных запланировано выполнить работы с полной заменой асфальто-бетонного покрытия. Согласован и утвержден перечень участков, это порядка 59 участков, на которых эти работы будут выполняться. На сегодня уже выполнена на участке Смиловичского тракта полная замена асфальто-бетонного покрытия, ведутся работы на улице Радиальной. Также будет выполнено на улице Харьковской (частично), проспект Газеты «Звезда». Ремонтные работы – это достаточно трудоемкий процесс, и выполнить это быстро не всегда получается. Это не только замена покрытия, как правило, это ремонт бортового камня, выборочный ремонт сети дождевой канализации и иногда замена остановочных навесов, если это в районе остановочных пунктов.