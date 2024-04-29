Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии
Рассказать обо всем на местах. Делегаты Всебелорусского народного собрания ведут работу по разъяснению глобальных целей развития нашей страны. Включить общество в политические дискуссии – поручение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил во время ВНС Александр Лукашенко, единое понимание национальной стратегии должно сплотить и укрепить белорусский народ. Общение в ближайшее время не ограничится разговором с коллегами. Расширенные дискуссии состоятся в трудовых коллективах, на площадках учебных заведений. Тем для обсуждения немало: чем сегодня может гордиться Беларусь в социальной сфере и зачем нам нужно освоение космоса?
Почему именно сейчас самая подходящая ситуация для начала мирного процесса в Украине и кому нужна милитаризация Европы? Как мы можем себя обезопасить от агрессии стран Запада и для чего понадобилось вносить на утверждение ВНС Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси? О судьбоносных для страны решениях каждый должен узнать из первых уст от делегатов Всебелорусского народного собрания.