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Вадим Елфимов: Илона Маска в последнее время явно «пробило» на правду

25 марта 2024 07:57
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: Илона Маска в последнее время явно «пробило» на правду-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Одного из богатейших людей планеты и давешнего помощника американского правительства, австралийца по рождению и американца по паспорту, миллиардера-авантюриста и вешателя электрической лапши на уши всего человечества.

В общем, Илона Маска в последнее время явно «пробило» на правду. Он и дня не может прожить, чтобы самому не сказать правду или не подтвердить ее, прозвучавшую из уст кого-то другого. Маск Правдоруб, да и только.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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