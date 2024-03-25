Вадим Елфимов: Илона Маска в последнее время явно «пробило» на правду

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Одного из богатейших людей планеты и давешнего помощника американского правительства, австралийца по рождению и американца по паспорту, миллиардера-авантюриста и вешателя электрической лапши на уши всего человечества.

В общем, Илона Маска в последнее время явно «пробило» на правду. Он и дня не может прожить, чтобы самому не сказать правду или не подтвердить ее, прозвучавшую из уст кого-то другого. Маск Правдоруб, да и только.