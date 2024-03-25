Сегодня корабль «Союз МС-25» состыкуется с МКС

Продолжаем следить за звездным маршрутом белорусской космонавтки Марины Василевской. Интернациональный экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, как ожидается, 25 марта завершит двухсуточную схему сближения со станцией. Стыковка запланирована на 18:10, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль успешно вышел на орбиту примерно через 9 минут после старта в субботу, 23 марта. Как отмечают в центре управления полетами, все проходит в штатном режиме. На борту находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница космического полета Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

За 34 витка вокруг Земли кораблю необходимо подняться со своей более низкой траектории на орбиту МКС и начать сближение. Из-за переноса даты старта научная программа экспедиции не сократится, она только сдвинется по срокам. Миссия 21-й экспедиции завершится 6 апреля.