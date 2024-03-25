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Экспозиция «Освобождение Европы» открылась в Минске

25 марта 2024 07:19
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В Минске открыта экспозиция «Освобождение Европы». Это совместный выставочный проект музея истории Великой Отечественной войны и Государственного музея политической истории России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция «Освобождение Европы» открылась в Минске-1

Здесь представлены десятки уникальных фотографий и подлинных документов, а также личные вещи, принадлежавшие героям Советского Союза, которые отличились в боях за освобождение разных стран Европы.

Экспозиция «Освобождение Европы» открылась в Минске-4

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов музея истории Великой Отечественной войны:
Главный акцент в этой выставке сделан на значимость завершающего этапа Великой Отечественной войны, на освободительной миссии Красной армии в Европе. Воины сражались мужественно и смело на этой чужой для себя земле, понимая, что без окончательного разгрома врага мира на Земле никогда не будет.

Посетить выставку можно до 22 апреля. Связь между музеями наших стран давняя. Летом 2023 года выставка «Освобождение Беларуси» была представлена в Петербурге.

# Великая Отечественная война # общество

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