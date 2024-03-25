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Беларусь и Китай планируют создать совместный геологический центр

25 марта 2024 06:51
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Беларусь и Китай нацелены на плотное сотрудничество в области недропользования. В Минске состоялась онлайн-встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды с директором китайской геологической службы. Прошла она в рамках выполнения поручений Президента, которые прозвучали на недавнем совещании о развитии минерально-сырьевой базы нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай планируют создать совместный геологический центр-1

К разговору присоединились представители нескольких ведомств и предприятий Беларуси и КНР. Стороны обсудили опыт, технологии поиска и добычи углеводородов, а также инвестиционный климат нашей страны. Белорусские экологи презентовали ряд проектов. Озвучена перспектива – это создание совместного геологического центра.

Беларусь и Китай планируют создать совместный геологический центр-4

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы еще в сентябре прошлого года договорились о создании совместного геологического центра «Беларусь – Китай», и сегодня китайские коллеги подтвердили. Буквально главный геолог Китая пообещал в ближайшее время прибыть с командой в Республику Беларусь и уже конкретно решать вопрос об открытии совместного геологического центра.

Онлайн-встреча стала отличной возможностью определить конкретные действия для эффективного развития сотрудничества. Партнерство Минска и Пекина сегодня всепогодное, всестороннее и стратегическое.

# Беларусь-Китай # общество # Андрей Худык

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