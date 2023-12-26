Вадим Елфимов: «Глядя на современных горе-политиков Запада, оторопь берёт»

Вадим Елфимов, политолог:

Глядя на современных горе-политиков Запада, оторопь берет. И невольно задаешься вопросом: откуда они взялись? Нет, ну правда. Неужели человеческая природа и на такое способна?

Взгляните хоть на главу Еврокомиссии, на ее кривые ножки, на которых она семенит в вечных куцых брючках по гулким коридорам западной власти. Эти ножки не знают устали. В поисках чего? Очередного миллиарда евро, чтобы сунуть его в карман, как это было с прибылями от европейской антиковидной вакцины, навязанной всему Евросоюзу. Так и кажется, что она незаметно принюхивается, не лежит ли и здесь что-то плохо?

А это ее худенькое, с нервным носом, смышленое личико, достойное «Капричос» Франсиско Гойи. Оно словно нарисовано в серых офортных тонах и гротесковым росчерком. Урсула носит его с очень большим достоинством. И одним и тем же выражением школьной учительницы, которая забыла, что за предмет она преподает. Впрочем, это ее ничуточки не смущает. Она не смолкает. Ее невежество равно ее наглости, и она давно уже с пасторским апломбом произносит вовсе не благоглупости, а самые настоящие гадости и мерзости. Про целые народы и страны. Так что создается впечатление, что она просто тявкает…