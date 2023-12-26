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В Беларуси установили рекорд по надою молока

26 декабря 2023 06:57
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Новый рекорд и большое достижение белорусских аграриев – в этом году во всех категориях хозяйств впервые в стране будет получено 8 миллионов тонн молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заверяют в Минсельхозпроде, на достигнутом специалисты не остановятся.

В Беларуси установили рекорд по надою молока-1

Чтобы двигаться дальше, продолжится укрепление кормовой базы, будут внедряться передовые технологии производства продукции. Идет строительство новых и модернизация действующих молочно-товарных комплексов – в этом году введут 70 таких объектов. Фактором повышения экономической эффективности отрасли остается наращивание продуктивности, а оно достигается с помощью селекции. К слову, экспорт белорусских молока и молоко-продуктов за январь-ноябрь вырос на 6,7 %.

# Сельское хозяйство # общество

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