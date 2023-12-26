В Беларуси установили рекорд по надою молока

Новый рекорд и большое достижение белорусских аграриев – в этом году во всех категориях хозяйств впервые в стране будет получено 8 миллионов тонн молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заверяют в Минсельхозпроде, на достигнутом специалисты не остановятся.