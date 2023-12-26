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Александр Вольфович посетил открытие мемориального комплекса в новополоцком микрорайоне

26 декабря 2023 06:41
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Особый мемориальный комплекс торжественно открыли в новополоцком микрорайоне, который называют столицей военно-десантных войск нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович посетил открытие мемориального комплекса в новополоцком микрорайоне-1

Это памятный знак 10 членам экипажа Ил-76 и 37 десантникам, которые погибли при вводе войск в Афганистан в Кабуле в 1979 году. Они отправились из Боровухи на боевое задание, ставшее для них последним 44 года назад. Это была первая и самая крупная авиакатастрофа той войны.

Александр Вольфович посетил открытие мемориального комплекса в новополоцком микрорайоне-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Это ребята, которые бросили в числе первых вызов международному терроризму и экстремизму. Они сделали большое дело, память об этих ребятах, память о всех погибших сегодня очень важна. Возведение таких памятников позволяет восстановить историческую память. Пока мы открываем такие памятники, пока мы приводим к этим памятникам и воспитываем на примерах этих ребят нынешнее поколение, наша страна будет непобедима.

Александр Вольфович посетил открытие мемориального комплекса в новополоцком микрорайоне-7

Монумент представляет собой бронзовую фигуру солдата, на фоне бронзовой карты Афганистана – элементы боевой машины десанта, уменьшенные копии воздушных судов военно-транспортной авиации. Венчает композицию – звезда.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Вольфович # Новости Витебска и Витебской области

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