Александр Вольфович посетил открытие мемориального комплекса в новополоцком микрорайоне

Это памятный знак 10 членам экипажа Ил-76 и 37 десантникам, которые погибли при вводе войск в Афганистан в Кабуле в 1979 году. Они отправились из Боровухи на боевое задание, ставшее для них последним 44 года назад. Это была первая и самая крупная авиакатастрофа той войны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Это ребята, которые бросили в числе первых вызов международному терроризму и экстремизму. Они сделали большое дело, память об этих ребятах, память о всех погибших сегодня очень важна. Возведение таких памятников позволяет восстановить историческую память. Пока мы открываем такие памятники, пока мы приводим к этим памятникам и воспитываем на примерах этих ребят нынешнее поколение, наша страна будет непобедима.