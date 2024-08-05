Вадим Елфимов: «Есть ли на Даунинг-стрит хоть кто-то, кто находится там постоянно и отвечает за страну?»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Кто хозяин на Даунинг-стрит? Трудный вопрос… Но если поменять местами всего две буквы в этом сакральном вопросе, то мы сразу получим ответ. Вот он: «Кот хозяин на Даунинг-стрит».

И это будет сущая правда. При той текучке премьерских кадров, что наблюдается в Англии (а больше нет никакой Великобритании) – пять кабинетов за четыре года при одной правящей партии, невольно задаешься вопросом: а правят ли они? И есть ли на Даунинг-стрит хоть кто-то, кто находится там постоянно и, стало быть, отвечает за страну? И этот кто-то найден – местный кот и мышелов Ларри.