30 лет назад в Беларуси создали Совет безопасности

Сегодня, 5 августа, исполняется ровно 30 лет, как в Беларуси был создан Совет безопасности. Учредив этот конституционный высший коллегиальный координационно-политический орган в сфере обеспечения национальной безопасности, мы подняли статус и значимость всех силовых ведомств на новый уровень, – подчеркнул Президент, поздравляя членов Совета безопасности Беларуси, а также сотрудников и ветеранов Государственного секретариата Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Созданный в стране механизм защиты от внешних и внутренних угроз в периоды эскалации региональных противоречий и глобальной нестабильности не раз демонстрировал свою эффективность. Благодарю ветеранов, которые стояли у истоков основания Государственного секретариата Совета безопасности, выстраивая межведомственную координацию деятельности государственных органов в целях защиты Беларуси. Вы образец преданного служения Отечеству, пример истинного патриотизма.

Уверен в высоком профессионализме и надежности всех, кто в острый момент противостояния новым гибридным угрозам оберегает мир на родной земле, завещанный современникам поколением победителей. Совет безопасности Республики Беларусь с опорой на Государственный секретариат будет и впредь добросовестно решать поставленные перед ним задачи для обеспечения национальной безопасности. Время выбрало нас, и мы сделаем все, чтобы небо над Беларусью оставалось чистым.