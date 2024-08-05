Президент поздравил коллектив НГТРК с 30-летием

5 августа наши коллеги из Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси отмечают знаковую дату. Исполнилось 30 лет со дня ее создания. Коллектив поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики, крупнейший медиахолдинг страны объединил настоящих звезд эфира, которых знают и любят миллионы белорусских граждан. Находясь в авангарде информационного вещания, вы всегда открыто говорите о самом важном и объективно показываете всему миру правду о прошлом и настоящем родной Беларуси. Отрадно, что имя нашей страны украшает названия каналов общественно-политического, семейного, культурного, спортивного и международного вещания. Все вместе и каждый в отдельности они воспитывают и вдохновляют своего зрителя на добрые и полезные начинания.