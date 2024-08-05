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Лукашенко поздравил Совет безопасности с 30-летием

05 августа 2024 08:18
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил членов Совета безопасности и сотрудников Государственного секретариата с 30-летием. Об этом пишет сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Он подчеркнул, что Совет Безопасности, основанный 5 августа 1994 года, занял важное место в истории страны и поднял статус силовых структур.

Лукашенко выразил также благодарность ветеранам за их вклад в оборону Беларуси и высказал уверенность в высоком профессионализме всех, кто оберегает страну от новых угроз.

Он отметил, что Совет безопасности «с опорой на Государственный секретариат» будет и дальше решать свои задачи по поддержанию национальной безопасности.

«Время выбрало нас, и мы сделаем все, чтобы небо над Беларусью оставалось чистым», – подчеркнул Президент.

# общество # общество # Александр Лукашенко

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