Ракета корабля «Союз МС-25» установлена на старт

Кадры, которые мы буквально только что получили с Байконура. На старт готовится ракета корабля «Союз МС-25» 21-й экспедиции посещения Международной космической станции. Именно на нем в составе других членов экипажа на орбиту отправится белоруска Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет запланирован на 21 марта. 18 марта в 7 утра по местному времени ракета «Союз-2.1а» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса. Время выбрано неслучайно. Ведь знаменитый «Восток», на котором покорил космос Юрий Гагарин, выезжал в то же время. Ракета корабля приведена в вертикальное положение на стартовой площадке.