В Беларуси возрастают темпы ярового сева

Перед аграрным сектором Беларуси в 2024 году ставится задача обеспечить урожай не менее 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это минимум на 10 % больше, чем было получено в прошлом сезоне. С каждым днем в стране возрастают темпы ярового сева. Как никогда сейчас важно качество подготовки сельскохозяйственной техники, оперативное обеспечение запасными частями, наличие необходимого количества минеральных удобрений и семян.

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси свои, а вот сахарную свеклу мы покупаем. В этом году будут расширены площади этой культуры. Если в 2021-м в стране высевали 87 тысяч гектаров, то этой весной будет 104 тысячи.