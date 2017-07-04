Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»

Новости Беларуси. Певец поблагодарил преподавателей во время ток-шоу «Что происходит».

Спортсмен и депутат Вадим Девятовский пишет стихи. Можете несколько строчек из того, что Вы пишете, прочитать?

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Стихотворение написал давно, посвятил его любимой Родине.

Беларусь – моя мать синеглазая!

Я люблю тебя с детских лет.

Ты мне сказки читала и их мне показывала:

Про леса, про озера, про радость и свет.

Я жалею тебя, мать родимая...

Вспоминаю про войны я вновь.

Имя по праву «Непобедимая»

Носишь за подвиг народа, за кровь.

За кровь отцов Отчизны нашей, что землю

Спасли от насилия, зла.

И злу непокорность нас делает краше,

И всем мы всегда лишь желаем добра.

Нас этому Родина-мать научила,

Природой и лаской приви ла добро.

Любить и работать она приучила,

В моменты ненастья давая тепло.

Родимая матушка! Нет тебя краше!

На свете, где б ни был, тобой я горжусь!

Так пожелаем все Родине нашей:

Цвети и будь счастлива, Мать-Беларусь!