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Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»

04 июля 2017 17:22
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Новости Беларуси. Певец поблагодарил преподавателей во время ток-шоу «Что происходит».

Спортсмен и депутат Вадим Девятовский пишет стихи. Можете несколько строчек из того, что Вы пишете, прочитать?

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Стихотворение написал давно, посвятил его любимой Родине.

Беларусь – моя мать синеглазая! 
Я люблю тебя с детских лет. 
Ты мне сказки читала и их мне показывала:
Про леса, про озера, про радость и свет.

Я жалею тебя, мать родимая... 
Вспоминаю про войны я вновь. 
Имя по праву «Непобедимая» 
Носишь за подвиг народа, за кровь.

За кровь отцов Отчизны нашей, что землю
Спасли от насилия, зла. 
И злу непокорность нас делает краше, 
И всем мы всегда лишь желаем добра.

Нас этому Родина-мать научила, 
Природой и лаской приви ла добро. 
Любить и работать она приучила, 
В моменты ненастья давая тепло.

Родимая матушка! Нет тебя краше! 
На свете, где б ни был, тобой я горжусь! 
Так пожелаем все Родине нашей: 
Цвети и будь счастлива, Мать-Беларусь!

«Что происходит»: мода на патриотизм?

# общество # Вадим Девятовский # День Независимости

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