Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»

Новости Беларуси. Певец поблагодарил преподавателей во время ток-шоу «Что происходит».
Спортсмен и депутат Вадим Девятовский пишет стихи. Можете несколько строчек из того, что Вы пишете, прочитать?
Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Стихотворение написал давно, посвятил его любимой Родине.
Беларусь – моя мать синеглазая!
Я люблю тебя с детских лет.
Ты мне сказки читала и их мне показывала:
Про леса, про озера, про радость и свет.
Я жалею тебя, мать родимая...
Вспоминаю про войны я вновь.
Имя по праву «Непобедимая»
Носишь за подвиг народа, за кровь.
За кровь отцов Отчизны нашей, что землю
Спасли от насилия, зла.
И злу непокорность нас делает краше,
И всем мы всегда лишь желаем добра.
Нас этому Родина-мать научила,
Природой и лаской приви ла добро.
Любить и работать она приучила,
В моменты ненастья давая тепло.
Родимая матушка! Нет тебя краше!
На свете, где б ни был, тобой я горжусь!
Так пожелаем все Родине нашей:
Цвети и будь счастлива, Мать-Беларусь!