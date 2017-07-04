Белорусский дизайнер Анастасия Фалькович: «Привезла из Италии достаточно большой список заказов»

Новости Беларуси. О белорусском орнаменте говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Если вы оказываетесь где-нибудь за рубежом, отличают белорусские орнаменты от украинских, российских?
Анастасия Фалькович, дизайнер одежды:
Да. Конечно, отличают наш орнамент белорусский от украинских, российских. Мы выгодно выделяемся на их фоне.
Вы используете какие-то исторические мотивы или тут есть какие-то авторские придумки?
Анастасия Фалькович:
Конечно, я использую исторические мотивы.
Но я их привожу в более, скажем так, современный вид, чтоб одежда была не только красивой, но и носибельной.
Так это, наверное, надо запатентовать?
Анастасия Фалькович:
Вы знаете, у меня сейчас столько работы, нет времени заниматься патентом. У нас поездки, показы, недавно мы вернулись из Италии.
В Италии покупали Ваши товары?
Анастасия Фалькович:
Да, я привезла с собой достаточно большой список заказов.
И кто больше будет носить? Мужчины итальянские?
Анастасия Фалькович:
Женщины.
То есть, футболиста итальянского не увидеть в нашей вышиванке?
Анастасия Фалькович:
Нет, я не видела итальянских футболистов.