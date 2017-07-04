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Вадим Девятовский о столбах и слуцких поясах: «Перебора здесь быть не может»

04 июля 2017 17:20
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Новости Беларуси. О белорусской символике говорили во время ток-шоу «Что происходит».

У нас появилось новое здание с узором вышиванки, на площади Свободы раскрасили наши легендарные фонарные столбы в цвет, как в оригинале выглядят слуцкие пояса. Что это значит? В Италии такого не произойдёт, или в Люксембурге. Мы в какую сторону идём.? Нет ли перебора тут?

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Перебора здесь быть не может. Время диктует свои правила. И, если это всё происходит, значит, это востребовано. Мы, действительно, оглядываясь, должны понимать, уважать свою историю.

Я, к примеру, горжусь тем, что я из Новополоцка, с полоцкой земли.

Это, действительно, криница, истоки нашей самодостаточности, нашей силы, суверенности. И, на самом деле, каждый, кто рождается в стране, рано или поздно задаёт себе вопросы: кто мы такие? Если у нас будет вот это самосознание, самодостаточность укрепляться, поверьте, мы будем сильны, едины и никто нас не будет сбивать с толку.   

«Что происходит»: мода на патриотизм?

# общество # Вадим Девятовский # День Независимости

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