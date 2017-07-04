«Что происходит»: мода на патриотизм?

Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости во время ток-шоу «Что происходит» говорили о патриотизме, вышиванках, а Девятовский читал стихи.

Егор Хрусталёв, ведущий:

2 июля – День белорусской вышиванки, а 3 июля – День независимости. Что такое «мода на патриотизм»? Что думает о себе человек, который говорит, что любит свою Родину? Это – часть его воспитания или неосознанное желание?

Белорусский дизайнер Анастасия Фалькович: «Привезла из Италии достаточно большой список заказов»

Вадим Девятовский о столбах и слуцких поясах: «Перебора здесь быть не может»

Павел Белоус: «Вышыванка, арнамент, сімвалы становяцца візуальным спосабам паказаць, што я – беларус»

Ян Маерс: «Мы, белорусы, боимся любить себя»

Вадим Девятовский: в 90-ых предлагали уехать в США, но я посчитал, что предам Родину

Ян Маерс о своих учителях: «Привили фанатичную любовь к музыке, которая оставляет в профессии, несмотря на все «но»

Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»