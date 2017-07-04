«Что происходит»: мода на патриотизм?

Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости во время ток-шоу «Что происходит» говорили о патриотизме, вышиванках, а Девятовский читал стихи.
Егор Хрусталёв, ведущий:
2 июля – День белорусской вышиванки, а 3 июля – День независимости. Что такое «мода на патриотизм»? Что думает о себе человек, который говорит, что любит свою Родину? Это – часть его воспитания или неосознанное желание?
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Вадим Девятовский прочитал стихи о Родине в рамках ток-шоу «Что происходит»