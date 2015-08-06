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Вадим Богуш, первый заместитель министра образования РБ и участники сборной команды на World Skills в Бразилии на СТВ

06 августа 2015 08:09
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - первый заместитель министра образования Республики Беларусь Вадим Анатольевич Богуш, а также участники сборной команды на World Skills в Бразилии: золотой призер Республиканского конкурса профессионального мастерства «Первый чемпионат WorldSkills Belarus-2014»; серебряный призер WorldSkills СНГ по компетенции «Мехатроника» Анатолий Ломакин и работник ОАО «Пеленг», победитель «Конкурса профессионального мастерства» в городе Гусеве Михаил Прибыткин.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Вадим Богуш # Анатолий Ломакин # Михаил Прибыткин

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