Вадим Богуш, первый заместитель министра образования РБ и участники сборной команды на World Skills в Бразилии на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - первый заместитель министра образования Республики Беларусь Вадим Анатольевич Богуш, а также участники сборной команды на World Skills в Бразилии: золотой призер Республиканского конкурса профессионального мастерства «Первый чемпионат WorldSkills Belarus-2014»; серебряный призер WorldSkills СНГ по компетенции «Мехатроника» Анатолий Ломакин и работник ОАО «Пеленг», победитель «Конкурса профессионального мастерства» в городе Гусеве Михаил Прибыткин.