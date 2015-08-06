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Завершить уборку зерновых в Беларуси планируется менее чем через две недели

06 августа 2015 08:05
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Новости Беларуси. Завершить уборку зерновых в Беларуси планируется менее чем через две недели. Аграрии уже намолотили более четырёх миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составляет 36 центнеров с гектара. Но есть и настоящие рекордсмены — у всех на слуху агрокомбинат «Снов». Здесь получают более 100 центнеров на круг. Среди областей республики урожайность выше прошлогодней — в Витебской. В остальных регионах негативно повлияла погода, но прогнозы аграриев на урожай более чем оптимистичные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
С этим валовым сбором нашего хлеба достаточно для того, чтобы обеспечить наши продовольственные потребности нашего государства. 1 млн 252 тысячи мы должны поставить в продовольственные запасы. Это пивоваренный ячмень — 150 тысяч, это 230 тысяч тонн зерна на спирт, а также продовольственное зерно. Засыпать 630 тысяч тонн семенного фонда и более 7-ми миллионов тонн мы должны обеспечить общественному животноводству.

# общество # Уборочная кампания # Леонид Заяц

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