Новости Беларуси. Завершить уборку зерновых в Беларуси планируется менее чем через две недели. Аграрии уже намолотили более четырёх миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составляет 36 центнеров с гектара. Но есть и настоящие рекордсмены — у всех на слуху агрокомбинат «Снов». Здесь получают более 100 центнеров на круг. Среди областей республики урожайность выше прошлогодней — в Витебской. В остальных регионах негативно повлияла погода, но прогнозы аграриев на урожай более чем оптимистичные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С этим валовым сбором нашего хлеба достаточно для того, чтобы обеспечить наши продовольственные потребности нашего государства. 1 млн 252 тысячи мы должны поставить в продовольственные запасы. Это пивоваренный ячмень — 150 тысяч, это 230 тысяч тонн зерна на спирт, а также продовольственное зерно. Засыпать 630 тысяч тонн семенного фонда и более 7-ми миллионов тонн мы должны обеспечить общественному животноводству.