6 августа в Беларуси ожидается до +35ºC

Новости Беларуси. Жара испытывает на прочность. 6 августа по юго-западу Беларуси воздух прогреется до плюс 35. Сохраняется оранжевый уровень опасности. Будет малооблачно, осадки не прогнозируются.

Синоптики ожидают, что аномально жаркая погода сохранится минимум до конца недели.

Долгосрочный прогноз также не утешителен. Медики рекомендуют белорусам более серьёзно относиться к здоровью. Растёт число обращений в клиники пациентов с тепловыми и солнечными ударами. Специалисты рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из легких тканей и пить побольше воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за жары усилен контроль за соблюдением противопожарного режима на энергообъектах.

Диспетчерские службы проводят мониторинг ситуации. Дежурные бригады регулярно осматривают линии электропередачи и оборудование. Проверяются системы вентиляции, а также соблюдение требований безопасной эксплуатации объектов. Энергетики находятся во взаимодействии с подразделениями МЧС и готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.