6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Новости Японии. Минута молчания 70-лет спустя. Через десятилетия после первой в истории атомной бомбардировки в Хиросиме под удары колокола объявили минуту скорби. Памятные мероприятия собрали представителей политической элиты Японии и США, а так же дипломатов из 100 иностранных государств.

Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате погибли более 200 тысяч человек, а регион превратился в зону экологической катастрофы. 6 августа отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.