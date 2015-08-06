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6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

06 августа 2015 07:53
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Новости Японии. Минута молчания 70-лет спустя. Через десятилетия после первой в истории атомной бомбардировки в Хиросиме под удары колокола объявили минуту скорби. Памятные мероприятия собрали  представителей политической элиты Японии и США, а так же дипломатов из 100 иностранных государств.

Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате погибли более 200 тысяч человек, а регион превратился в зону экологической катастрофы. 6 августа отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # ООН # Оружие и боеприпасы

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