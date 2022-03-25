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В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?

25 марта 2022 20:05
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Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На неделе прозвучала и конкретная цифра – собрать 9 миллионов тонн зерна. Но чтобы посчитать по осени не только цыплят, основу нужно закладывать сегодня. А это готовность аграриев выйти в поля.  

Тему продолжат наши корреспонденты.  

В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?-1

Виктор Пралич, корреспондент:  
Структура посевных площадей Оршанского района в этом году скорректирована. Среди традиционных культур – зерновые, рапс, лен, кукуруза – появятся и абсолютно новые. Аграрии планируют посеять свеклу и даже подсолнечник.  

В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?-4

И если оршанцы ждут отмашки выехать в поля, в сельхозорганизации «Звездный-Агро» изучают прогноз погоды. Весенний плюс им не на руку. Техника в процессе подготовки. Пока прокладывают пути решения проблемы, а не выезда в поле. Из 8 тракторов – исправна половина, сеялки собирают по запчастям.  

В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?-7

Илья Макаров, председатель Оршанского межрайонного Комитета государственного контроля:  
Мы были на «Звездном-Агро» в Толочинском районе, руководитель там молодой, глаза горят, поэтому подтянется он. Недостающие моменты отработает, на что ему было указано, и к началу посевной все у него будет готово.  

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# Посевная кампания # общество # Виктор Пралич # Илья Макаров # Фотофакт

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