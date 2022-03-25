В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?

Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На неделе прозвучала и конкретная цифра – собрать 9 миллионов тонн зерна. Но чтобы посчитать по осени не только цыплят, основу нужно закладывать сегодня. А это готовность аграриев выйти в поля.