«Работаем с утра до вечера». Сотрудники агрокомбината «Юбилейный» рассказали о начале посевной
Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Бокач – механизатор агрокомбината «Юбилейный» Оршанского района – готов выехать в поле хоть сейчас. Сдерживает погода: снежные пейзажи на полях и избыток влаги. Шутит, что такая картина радует глаз художника, а не аграриев. Но скоро и их наступит время.
Владимир Бокач, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:
Работаем с утра до вечера. Сезон стараемся отработать нормально. Чтобы что-то заработать. Потому что у всех у нас семьи, дети, ну, надо работать. Сельское хозяйство – это такое дело, что работаем, работаем и работаем.
В сельхозорганизации на посевной будет задействовано более 70 единиц техники. Вся готова на 100 процентов. Чтобы хвастаться такой цифрой, работу начали еще в ноябре: составили дефектовочные акты, что-то чинили сами, что-то в сервисах. Обеспечено хозяйство и кадрами, и удобрениями.
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
С середины апреля пойдем уже в сев. Хотя снег сейчас уйдет, потеплело, я думаю, на следующей неделе начнем заниматься подкормкой озимых культур, рапсов.
Андрей Константинов, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома:
Вместе с инспекцией нашей карантинной защиты растений мы провели мониторинг полей, именно озимых зерновых на предмет гибели. Хочу сказать, что очень хорошо вышли зерновые из зимовки, и минимум будет пересева.
На поля Витебской области в эту ответственную кампанию выйдут более 600 почвообрабатывающих посевных агрегатов. Технические мощности позволят провести сев ранних яровых за 14-17 дней. Большой пласт работы был сделан еще по осени.
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