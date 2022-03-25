«Работаем с утра до вечера». Сотрудники агрокомбината «Юбилейный» рассказали о начале посевной

Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Бокач – механизатор агрокомбината «Юбилейный» Оршанского района – готов выехать в поле хоть сейчас. Сдерживает погода: снежные пейзажи на полях и избыток влаги. Шутит, что такая картина радует глаз художника, а не аграриев. Но скоро и их наступит время.

Владимир Бокач, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:

Работаем с утра до вечера. Сезон стараемся отработать нормально. Чтобы что-то заработать. Потому что у всех у нас семьи, дети, ну, надо работать. Сельское хозяйство – это такое дело, что работаем, работаем и работаем. В сельхозорганизации на посевной будет задействовано более 70 единиц техники. Вся готова на 100 процентов. Чтобы хвастаться такой цифрой, работу начали еще в ноябре: составили дефектовочные акты, что-то чинили сами, что-то в сервисах. Обеспечено хозяйство и кадрами, и удобрениями.