Прямой эфир

Инспектор труда ФПБ: техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании

25 марта 2022 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инспектор труда ФПБ: техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании-1

Традиционно усиливают контроль за подготовкой аграриев и профсоюзы. Внимание обращают на все позиции: от состояния машин и оборудования до оснащения санитарно-бытовых помещений для работников и соблюдения условий труда. Замечания есть, но несущественные.  

Инспектор труда ФПБ: техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании-4

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:  
Агропромышленный комплекс является лидером по травматизму. Поэтому техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании. По результатам сегодняшнего мониторинга можно следующее сказать: хозяйство крепкое, хорошее. Видно, что проведена определенная работа по подготовке, видно, что техника соответствует всем требованиям безопасности.  

Весна – напряженная пора для аграриев. И сейчас важно не упустить ни секунды работы в полях. Ведь что посеем, то и пожнем.  

Читайте также:  

В «Звездном-Агро» идет подготовка к полевым работам. Что еще предстоит сделать?  

«Технику мы подготовили за три дня». В Дзержинском районе приступили к посеву сельхозкультур  

«Работаем с утра до вечера». Сотрудники агрокомбината «Юбилейный» рассказали о начале посевной  

# Посевная кампания # общество # Виктор Пралич # Павел Манько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Технику мы подготовили за три дня». В Дзержинском районе приступили к посеву сельхозкультур
25 марта 2022 20:07

«Технику мы подготовили за три дня». В Дзержинском районе приступили к посеву сельхозкультур

В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?
25 марта 2022 20:05

В «Звёздном-Агро» идёт подготовка к полевым работам. Что ещё предстоит сделать?

«Работаем с утра до вечера». Сотрудники агрокомбината «Юбилейный» рассказали о начале посевной
25 марта 2022 20:02

«Работаем с утра до вечера». Сотрудники агрокомбината «Юбилейный» рассказали о начале посевной