Инспектор труда ФПБ: техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании

Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно усиливают контроль за подготовкой аграриев и профсоюзы. Внимание обращают на все позиции: от состояния машин и оборудования до оснащения санитарно-бытовых помещений для работников и соблюдения условий труда. Замечания есть, но несущественные.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Агропромышленный комплекс является лидером по травматизму. Поэтому техническая инспекция уделяет большое внимание и посевной, и уборочной кампании. По результатам сегодняшнего мониторинга можно следующее сказать: хозяйство крепкое, хорошее. Видно, что проведена определенная работа по подготовке, видно, что техника соответствует всем требованиям безопасности.

Весна – напряженная пора для аграриев. И сейчас важно не упустить ни секунды работы в полях. Ведь что посеем, то и пожнем.

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