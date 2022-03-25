«Технику мы подготовили за три дня». В Дзержинском районе приступили к посеву сельхозкультур

Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это Дзержинский район Минской области. Пока на севере страны говорят о посевной в будущем времени, здесь во всю уже идут работы на полях.