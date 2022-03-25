«Технику мы подготовили за три дня». В Дзержинском районе приступили к посеву сельхозкультур
Новости Беларуси. Техника, семена, кадры. Три кита, на которых держится ход весенне-полевых работ. Сельскохозяйственная отрасль из года в год мартовскими днями попадает в фокус внимания. Оно и понятно. Это в первую очередь продовольственная безопасность каждого из нас. Уже потом экспорт и экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А это Дзержинский район Минской области. Пока на севере страны говорят о посевной в будущем времени, здесь во всю уже идут работы на полях.
Андрей Досин, тракторист филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»:
Я занимаюсь посевом многолетних трав. С утра морозик. Утром пока стоим, подготавливаем технику. Смазка, где-то что-то перекрутили, пережали, вечером уже сеем. Как погода позволяет, так и работаем.
Еще накануне здесь прошлась техника с культиватором. Подготовка почвы – важное звено в сельскохозяйственной цепи. Сейчас сеют зерновые и корма.
Владимир Тишко, механизатор филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»:
К посевной мы подготовились на 100 %. Почва подготовлена вовремя. Технику мы подготовили за три дня. Ремонтировали зимой, запчасти все есть.
Одновременно вносят и удобрения. Главный помощник в этом – автомобиль «Роса» отечественного производства. Самоходный опрыскиватель обеспечивает подкормку и химзащиту полевых культур.
Сергей Иванисов, механизатор сельхозпредприятия:
Здесь будет расти рапс. Подкормку вносим, чтобы растения набрались сил. Машину, конечно, к сезону готовим, осматриваем всю технику, меняем масло, фильтры, где-то резину меняем, где-то подвариваем раму.
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