Современные технологии в Беларуси используют и в деле сохранения памяти. Так, в Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стенде нанесен QR-код. Наведя на него камеру смартфона, можно узнать подробно о памятном месте, а аудиогид проведет экскурсию. Проект – совместная инициатива профсоюзов и общественной организации «Патриоты Беларуси».

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: Мы уже несколько лет реализуем этот проект «Сохраним историю». Мы, профсоюзы и «Патриоты Беларуси», сегодня стремимся, чтобы молодежь вовлекалась в патриотическую работу и патриотическое воспитание через конкретные дела, через благотворительные патриотические акции, через заботу о ветеранах.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»

Каждый год задача стоит – не менее тысячи памятных мест оцифровать. Ведется очень большая знаковая работа для того, чтобы невозможно было историю переписать.

Информационные таблички устанавливают в памятных местах по всей стране. Уже оцифровано около 3,5 тысячи объектов.