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В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам

08 ноября 2025 07:39
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Современные технологии в Беларуси используют и в деле сохранения памяти. Так, в Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам-2

На стенде нанесен QR-код. Наведя на него камеру смартфона, можно узнать подробно о памятном месте, а аудиогид проведет экскурсию. Проект – совместная инициатива профсоюзов и общественной организации «Патриоты Беларуси».

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам-4

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы уже несколько лет реализуем этот проект «Сохраним историю». Мы, профсоюзы и «Патриоты Беларуси», сегодня стремимся, чтобы молодежь вовлекалась в патриотическую работу и патриотическое воспитание через конкретные дела, через благотворительные патриотические акции, через заботу о ветеранах.

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам-6

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»
Каждый год задача стоит – не менее тысячи памятных мест оцифровать. Ведется очень большая знаковая работа для того, чтобы невозможно было историю переписать.

Информационные таблички устанавливают в памятных местах по всей стране. Уже оцифровано около 3,5 тысячи объектов.

# Вадим Грачев # Памятники # Николай Зарубицкий

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