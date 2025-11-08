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Беспилотники внедрили в профессиональную деятельность налоговых органов

08 ноября 2025 07:38
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Технологии на службе закона. Беспилотные летательные аппараты внедрили в профессиональную деятельность налоговых органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотники внедрили в профессиональную деятельность налоговых органов-2

Благодаря таким необычным помощникам инспекторы теперь видят больше: уже удалось установить факты стихийных рынков, нелегальных автосервисов, привлечения работников без надлежащего оформления. Прежде чем прибегнуть к «воздушным» инспекциям, сотрудники налоговой службы прошли обучение на операторов дронов, а применяют их во время оперативной работы рейдовых групп.

Беспилотники внедрили в профессиональную деятельность налоговых органов-4

Ольга Мисилюк, главный государственный налоговый инспектор инспекции МНС по Брестской области:
Использование беспилотников осуществляется налоговыми органами в рамках предоставленных полномочий в соответствии с законодательством, регулирующих их. В современном мире развития цифровых технологий и средств визуального контроля налоговые органы обладают широким спектром и набором технических средств, позволяющих осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства.

Полученные данные становятся основанием для внеплановой выездной проверки. Это снижает административное давление на добросовестный бизнес и повышает качество контроля. Активное применение беспилотников должно повысить собираемость налогов. Ведь их уплата – это наша инвестиция в развитие социальных программ.

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