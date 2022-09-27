В Жодино началась очистка водохранилища и прибрежной зоны

Новости Беларуси. На Жодинском водохранилище началась чистка акватории, пока это 7 гектаров глади, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На проведение данных работ выделено 250 тысяч рублей. Плавающий экскаватор-амфибия убирает заросли и иловые отложения, а также мусор. После планируется зарыбление водной территории. Ведь это и будет в перспективе естественный биофильтр. Ведутся работы вахтовым методом, круглосуточно. Задача – убрать периметр водохранилища в течение трех месяцев.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

На протяжении 40 лет это водохранилище не чистилось, никакая не производилась вырубка прибрежной зоны, поэтому мы решили подойти шире к благоустройству этой прибрежной зоны. Мы позвали специалистов-экологов, специалистов по гидротехнике, чтобы они изучили состояние водохранилища. И было выдано заключение, что сегодня необходимо произвести его очистку от иловых отложений.

Прибрежную зону тоже облагородили – расширили пляж, установили новые беседки и уличные тренажеры, а также проложили пешеходные дорожки.