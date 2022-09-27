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В Жодино началась очистка водохранилища и прибрежной зоны

27 сентября 2022 14:41
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Новости Беларуси. На Жодинском водохранилище началась чистка акватории, пока это 7 гектаров глади, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино началась очистка водохранилища и прибрежной зоны-1

На проведение данных работ выделено 250 тысяч рублей. Плавающий экскаватор-амфибия убирает заросли и иловые отложения, а также мусор. После планируется зарыбление водной территории. Ведь это и будет в перспективе естественный биофильтр. Ведутся работы вахтовым методом, круглосуточно. Задача – убрать периметр водохранилища в течение трех месяцев.

В Жодино началась очистка водохранилища и прибрежной зоны-4

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:
На протяжении 40 лет это водохранилище не чистилось, никакая не производилась вырубка прибрежной зоны, поэтому мы решили подойти шире к благоустройству этой прибрежной зоны. Мы позвали специалистов-экологов, специалистов по гидротехнике, чтобы они изучили состояние водохранилища. И было выдано заключение, что сегодня необходимо произвести его очистку от иловых отложений.

Прибрежную зону тоже облагородили – расширили пляж, установили новые беседки и уличные тренажеры, а также проложили пешеходные дорожки.

# Водоемы Беларуси # общество # Дмитрий Заблоцкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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