Клубничный йогурт без клубники? Вот почему так важно изучать состав продуктов

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Как правило, у большинства из нас нет времени читать информацию, напечатанную мелким текстом, поэтому зачастую мы берем товары известных нам торговых марок. Производители пользуются нашей нехваткой времени и невнимательностью. Поэтому, уходя из магазина, мы покупаем клубничный йогурт без клубники, а говяжьи сосиски без говядины. Еда влияет на продолжительность и качество жизни. Поэтому важно читать этикетки, чтобы быть более здоровым.

Вероника Капуста, нутрициолог, специалист превентивной диетологии:

Не каждый человек читает состав продукта, потому что многие слова для него просто неизвестны. К примеру, какие-нибудь гидрогенизация или мальтодекстрин. Для него это просто набор каких-то букв. Но чтобы быть здоровым, обязательно нужно читать обратную сторону упаковки и не вестись на яркую надпись. Важно читать состав элементов, которые указаны на этикетке или упаковке товара, чтобы выбрать более качественный и натуральный продукт. Обращать внимание стоит на наименование, срок годности и состав продукта.

Кристина Ладутько, фитнес-тренер, нутрициолог, диетолог:

Что касается наименования, это не то же самое, что название, поскольку название не всегда отображает суть продукта. Наименование строго регламентировано. К примеру, если вы хотите купить сметану, в наименовании должна быть указана именно сметана, а не сметанный продукт. Состав также отображает информацию об аллергенах или производстве рядом с продуктами-аллергенами. Это важно для людей, которые имеют непереносимость того или иного вещества.

При изучении этикетки товара стоит обращать внимание на состав ингредиентов, энергетическую ценность, на соотношение белков, жиров и углеводов, а также на добавки. Кристина Ладутько:

На этикетке ингредиенты указаны в порядке убывания, то есть вещество, которого больше всего в продукте, идет в первых перечислениях. Вот, например, куриные котлеты. Мы понимаем, что для изготовления котлет используется как куриное мясо, так и крахмал, соя и так далее. И чтобы приобрести качественный продукт, куриное мясо должно стоять на первом месте.

Саида Хамит, нутрициолог:

Наличие сахара в продукте говорит о том, что никакой пользы этот продукт не принесет. Также наличие консервантов с буквами Е – тоже достаточно вредны для нашего здоровья. Они провоцируют болезни желудочно-кишечного тракта, проблемы с кожей.

Консерванты с буквой Е могут быть причиной гиперактивности и сниженной концентрации внимания у детей. Код, начинающийся на 1, означает красители; на 2 – консерванты, на 3 – антиокислители (они предотвращают порчу продукта), на 4 – стабилизаторы (сохраняют его консистенцию), на 5 – эмульгаторы, которые поддерживают структуру, на 6 – усилители вкуса и аромата. Индексы с четырехзначным номером говорят о наличии подсластителей.