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«Геноцид не имеет срока давности». В Лошницкой школе открылась выставка, посвящённая погибшим в годы войны белорусам

27 сентября 2022 14:13
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Новости Беларуси. «Память и боль белорусской земли». Экспозиция, посвященная жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, открылась в Лошницкой средней школе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Геноцид не имеет срока давности». В Лошницкой школе открылась выставка, посвящённая погибшим в годы войны белорусам-1

Под музей выделили целый класс и оформили его согласно тематике. Выставка состоит из нескольких разделов. Фотографии, литература, хроника – все повествует о тех страшных событиях. Отдельное внимание уделили бывшим педагогам учреждения образования, которые когда-то были малолетними узниками концлагерей. Здесь разместили их фотографии и биографии. Рядом – изображения картин Михаила Савицкого на военную тематику.

«Геноцид не имеет срока давности». В Лошницкой школе открылась выставка, посвящённая погибшим в годы войны белорусам-4

Лариса Титова, директор Лошницкой средней школы:
Пожалуй, один из самых важных вопросов в наши дни. Геноцид не имеет срока давности. В нашей музейной комнате будут проводиться не только экскурсии, здесь будут проводиться уроки мужества, встречи с интересными людьми, диалоговые площадки. Я надеюсь, что мы будем заниматься исследовательской деятельностью, ведь это хорошая площадка для поисковой деятельности учащихся.

«Геноцид не имеет срока давности». В Лошницкой школе открылась выставка, посвящённая погибшим в годы войны белорусам-7

В учреждение образования уже поступило предложение открыть тематическую выставку, посвященную воинам-интернационалистам.

# Великая Отечественная война # общество # Лариса Титова # Фотофакт

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