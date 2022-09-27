«Геноцид не имеет срока давности». В Лошницкой школе открылась выставка, посвящённая погибшим в годы войны белорусам

Новости Беларуси. «Память и боль белорусской земли». Экспозиция, посвященная жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, открылась в Лошницкой средней школе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под музей выделили целый класс и оформили его согласно тематике. Выставка состоит из нескольких разделов. Фотографии, литература, хроника – все повествует о тех страшных событиях. Отдельное внимание уделили бывшим педагогам учреждения образования, которые когда-то были малолетними узниками концлагерей. Здесь разместили их фотографии и биографии. Рядом – изображения картин Михаила Савицкого на военную тематику.

Лариса Титова, директор Лошницкой средней школы:

Пожалуй, один из самых важных вопросов в наши дни. Геноцид не имеет срока давности. В нашей музейной комнате будут проводиться не только экскурсии, здесь будут проводиться уроки мужества, встречи с интересными людьми, диалоговые площадки. Я надеюсь, что мы будем заниматься исследовательской деятельностью, ведь это хорошая площадка для поисковой деятельности учащихся.