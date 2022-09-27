Прямой эфир

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?

27 сентября 2022 14:34
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим пасту с копченой перепелкой и томатной пастой. Первым делом подготовим все ингредиенты, потому что все у нас будет готовиться очень быстро.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-1

Приступаем к чесноку. Надавливаем и освобождаем от скорлупы. Надавливая на чеснок, мы достаем из него больше аромата.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-4

А теперь нам нужно отделить прекрасное мясо перепелов от Солигорской птицефабрики, которое коптится на березовых и ольховых опилках.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-7

Отделим мясо от кости. Все прекрасно отделяется. Я хочу его немножко порубить. А пока включу сковородку. Так как паста мелкая, кусочки перепелки мы сделаем тоже поменьше.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-10

Сковородка разогрелась. Наливаем растительное масло и бросаем чеснок. Буквально полмнутки – чеснок отдаст все свои ароматы в масло, и мы отправим перепелку туда же. Отправляем небольшое количество томатной пасты в сковороду. Немного уменьшаем огонь.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-13

Мой личный лайфхак – добавляем пасту сразу в сковородку. Не варим ее отдельно. Пасту с перепелочкой немного прогрели на сковородке, добавляем воду.

Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?-16

У нас есть 3-4 минуты, пока готовится паста. Мелкая паста готовится очень быстро. Перекладываем все в сервировочную тарелку, присыпаем небольшим количеством твердого сыра. Завтрак готов.

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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