Паста с копчёной перепёлкой. Как быстро и вкусно приготовить это блюдо?

Лена Климук, кулинар:

Приготовим пасту с копченой перепелкой и томатной пастой. Первым делом подготовим все ингредиенты, потому что все у нас будет готовиться очень быстро.

Приступаем к чесноку. Надавливаем и освобождаем от скорлупы. Надавливая на чеснок, мы достаем из него больше аромата.

А теперь нам нужно отделить прекрасное мясо перепелов от Солигорской птицефабрики, которое коптится на березовых и ольховых опилках.

Отделим мясо от кости. Все прекрасно отделяется. Я хочу его немножко порубить. А пока включу сковородку. Так как паста мелкая, кусочки перепелки мы сделаем тоже поменьше.

Сковородка разогрелась. Наливаем растительное масло и бросаем чеснок. Буквально полмнутки – чеснок отдаст все свои ароматы в масло, и мы отправим перепелку туда же. Отправляем небольшое количество томатной пасты в сковороду. Немного уменьшаем огонь.

Мой личный лайфхак – добавляем пасту сразу в сковородку. Не варим ее отдельно. Пасту с перепелочкой немного прогрели на сковородке, добавляем воду.