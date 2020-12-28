В Жодино для детских домов семейного типа устроили новогоднюю сказку. Побывали в одном из них

Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Молодежь, представители организаций и предприятий устраивают для нуждающихся в помощи детей настоящую новогоднюю сказку, дарят подарки. В Жодино, например, организовали праздничную программу для домов семейного типа.
В одном из них побывала наш корреспондент Алеся Иванова. Смотрите в видеоматериале.