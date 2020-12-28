Все вместе украшают храм. Ксёндз рассказал, как поздравляет прихожан костёла в белорусской деревне

Новости Беларуси. Самый главный праздник в году на этой неделе отмечают католики, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Семьи, наконец, собираются вместе, а храмы меняют свои украшения на праздничные. Не исключение – даже самые небольшие костелы. Чтобы окунуться в атмосферу праздника, мы отправились в Мядельский район. Именно там располагаются самые старинные и таинственные святилища.

Уже 30 лет подряд, каждый день, ровно в 10 утра в Константиновском костеле начинается святая Имша. На нее съезжаются жители 14 соседних деревень – от Комарово и до Лукашевичей. Этот храм стал вторым домом для 38 верующих. Число небольшое: к сожалению, старожилы храма умерли, молодежь переехала в города побольше.

Тем не менее, жизнь в костеле Вознесения Девы Марии идет своим чередом. Каждую неделю семьи по очереди наводят здесь порядок. Знают: ксендз Олег должен успеть прочесть молитву еще в одном костеле, поэтому охотно ему помогают. Храм к Рождеству тоже украшали все вместе.

Вероника Сайко, корреспондент:

Центральная рождественская композиция в костеле – это, конечно же, вертеп, сценка рождения Иисуса Христа. Что интересно, до 24 декабря эти ясельки обычно пустуют, а вечером уже на святой Имше туда кладут младенца.

В воздухе царит приятный хвойный аромат. Чувствуются, как и во всех храмах, нотки ладана.

Олег Мурзич, настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии:

Яселькі ў касцёле ўпрыгожаны таксама і ялінкамі. Гэта не супярэчыць веры, а, наадварот, падкрэслівае, што зялёная ялінка нясе жыццё, зялёны колер заўсёды гаворыць аб жыцційнам. Гэта ёсць сэнс таго, што як Езус Хрыстус дае нам жыццё вечнае, так і Езус Хрыстус прыйшоў, каб гэтае жыццё аднавіць у нас. Кожны год мы святуцем гэта, каб падкрэсліць значэнне прыйсця Езуса Хрыста ў свет. Апошнім годам я адведаў 194 сям’і. У нас у веры, як і ў многіх парафіях, чакаюць, што святар прыйдзе, каб, можа, парой і паразмаўляць. У касцёле заўсёды ёсць шмат людзей і няма гэтай інтымнасці, закрытасці.

Яркие гирлянды и неоновые звезды привлекают внимание. Но прихожане приходят в храм не за праздничной мишурой. Для них Рождество – главная дата в календаре. Это возможность увидеться с близкими. Почему в этой белорусской деревне все так сильно ждут Рождество?

Олег Мурзич:

Адкуль узялось свята Божага нараджэння? Перш за ўсё, гэта ўзялася яшчэ з першых вякоў хрысціянства, калі людзі пажадалі ўшанаваць гэтую падзею – нараджэнне Езуса Хрыста.

Сейчас у ксендза Олега самая горячая пора в году, ведь нужно объехать всех тех, кто не может самостоятельно прийти в храм. В преддверии праздников прихожане часто зовут его в гости – священник никогда не отказывает, хотя на время пандемии количество таких визитов пришлось сократить.

Олег Мурзич:

Святар ідзе не толькі, каб паразмаўляць, але каб памаліцца з сям’ёй, бо не ўсе парой прыходзяць да касцёла, да святыні. Ёсць тыя, што не прыходзяць па розных прычынах, таму святар нясе і малітву, і асвячэнне дому. Там, дзе знаходзіцца, жыве сям’я, дзе жыццё сям’і праходзіць большую частку.

До того, как переехать в Константиново, ксендз 11 лет служил в Березино. Сменил прописку по назначению митрополита в 2004 году. Разницу между прихожанами двух районов чувствует.