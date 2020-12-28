Как изменился телеканал СТВ за 20 лет? Рассказывает Екатерина Забенько
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Екатерина Забенько, телеведущая, рассказала, как изменился телеканал СТВ за 20 лет.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы – одно из самых узнаваемых лиц телеканала СТВ. Были ли в вашей жизни моменты, когда вас узнавали? Были ли какие-то комичные истории, которые с этим связаны? Либо кто-то когда-то лояльность проявлял?
Екатерина Забенько, телеведущая:
Бывают ситуации, когда тебя узнают, это очень приятно. Но бывают такие случаи, когда ты в магазине, у тебя что-то в корзинке, что не нужно, чтобы видели все остальные, и к тебе подбегают и говорят, что тебя узнают. Узнаваемость – это не известность. Известности у меня нет, славы у меня нет. У меня есть узнаваемость, я могу сказать, что меня узнают довольно часто. Я от этого не страдаю, я живу обычной жизнью, я хожу по тем же улицам, что и все ходят. Я живу в таком же доме, в котором все живут. Я езжу на такой же машине, на которой ездит большинство жителей нашей страны. Конечно, приятно, когда ты получаешь какие-то бонусы, плюшки, но я всегда призываю людей к тому, что, да, я работаю в кадре. Да, я работаю лицом. Да, возможно, меня больше узнают, чем вас, но у меня такая же работа, как и у вас. Она ничем не отличается, просто меня показывают по телевизору, а вас нет. Спасибо моей профессии за то, что мы первые получаем новости, это такой приоритет крутой, ради которого стоило мечтать и проходить через это все. Второй момент – это то, что ты имеешь право рассказать людям. То, как ты это преподнесешь, наверное, большинство людей это и воспримет. Это самый большой бонус. По крайней мере, работая в кадре прямого эфира.
Вадим Щеглов:
А эти 20 лет для телеканала СТВ какими были?
Екатерина Забенько:
Они были настолько разными, они были, наверное, вначале более наивными, юношескими, студенческими. До сих пор некоторые вспоминают телеканал СТВ как студенческое телевидение, потому что молодежь. Так получилось с самого начала, это был признак нашей работы. В этом были свои плюсы и минусы, мы набивали шишки на своих ошибках, хотя занимались с нами взрослые люди, профессионалы. То есть те, кого приглашали. Помню, у нас в руководстве были люди, которым по 50-60 лет, а нам было по 20. Мы плакали, потому что наши тексты красным перечеркивали и говорили переписать, а мы же их писали от руки, потому что у нас был один компьютер. Нам для того, чтобы набрать текст, где-то нужно было его написать от руки. Нас заставляли писать от руки, потому что когда ты пишешь от руки, то он почему-то другим немного получается, нежели ты сразу печатаешь на компьютере. Хотя от руки я сейчас редко пишу, но были времена, когда у меня из сумки можно было достать ворох бумаг, там было все: от фантиков конфет, заканчивая обрывками бумаг, кусками документов, которые вырывались. На них были записаны тексты, которые надо было озвучить, какие-то куски для сюжетов, было и такое. От руки, наверное, более творчески получается. За 20 лет поменялись руководители, у которых, наверное, тоже был разный подход к тому, каким должен быть телеканал. У нас какое-то время был акцент на какие-то более творческие, музыкальные телепроекты. Мы ездили по городам Беларуси. Потом как-то все силы бросали на новости.
Вадим Щеглов:
Мне кажется, каждый раз телевидение подстраивалось под время.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что да, это правильно, потому что не ощущать время и работать в никуда, надо всегда работать на своих зрителей. Слышала очень много за весь период работы, что СТВ хвалили за душевность, наверное, за более современный подход в подготовке материалов. Нас хвалили, нас всегда хвалили. У нас были свои зрители, которые предпочитали среди всех каналов только СТВ.
Вадим Щеглов:
А кто зритель? Вы понимаете, кто вас смотрит? Какой социальный портрет?
Екатерина Забенько:
Иногда я очень сильно удивляюсь тому, кто нас смотрит. Понятное дело, что нас очень любят люди и пожилого возраста, и среднего. Но когда ко мне на улице подходит совершенно молодой человек, которому 25-27. Не будем говорить, что разговор начинается со слов: «Я в детстве смотрел ваши передачи». Но говорят о том, что «мы посмотрели вашу передачу с каким-нибудь чиновником – «Большой город». Столько всего интересного узнали про свой район». Мне кажется, что четкого портрета не существует. Например, мой ребенок, которому 3,5 года, тоже смотрит телеканал СТВ, поэтому разбежка очень большая.
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