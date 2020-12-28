«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?

Новости Беларуси. Сразу две новогодние выставки открылись в центральной районной библиотеке Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу две новогодние выставки открылись в центральной районной библиотеке Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основная масса экспонатов в краеведческом центре – винтажные елочные украшения и новогодние открытки преимущественно советской эпохи.
Представлено более 200 ретро-игрушек из частной коллекции местного любителя старины Михаила Слепухи и сотрудников библиотеки. Раритеты сделаны из различных материалов. Есть и довоенные экземпляры.
Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Многие из этих игрушек с историями, и даже целых семей, и даже не одного поколения, если учесть, что на нашей выставке представлены игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет. Если пройти по ней, то можно проследить даже, как менялась тематика елочных игрушек, материалы, из которых они изготавливались – это папье-маше, картон, пластмасса, стекло.
Рядом на полках разместилась выставка фигурок ангелов из частной коллекции борисовчанки Жанны Гоцевой. Обе выставки продлятся до 20 января.