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«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?

28 декабря 2020 13:56
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Новости Беларуси. Сразу две новогодние выставки открылись в центральной районной библиотеке Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?-1

Основная масса экспонатов в краеведческом центре – винтажные елочные украшения и новогодние открытки преимущественно советской эпохи.

«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?-4

Представлено более 200 ретро-игрушек из частной коллекции местного любителя старины Михаила Слепухи и сотрудников библиотеки. Раритеты сделаны из различных материалов. Есть и довоенные экземпляры.

«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?-7

Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Многие из этих игрушек с историями, и даже целых семей, и даже не одного поколения, если учесть, что на нашей выставке представлены игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет. Если пройти по ней, то можно проследить даже, как менялась тематика елочных игрушек, материалы, из которых они изготавливались это папье-маше, картон, пластмасса, стекло.

«Игрушки, которым больше 60, а то и 70 лет». Где можно увидеть винтажные ёлочные украшения?-10

Рядом на полках разместилась выставка фигурок ангелов из частной коллекции борисовчанки Жанны Гоцевой. Обе выставки продлятся до 20 января.

# Новый год # общество # Людмила Тиханович # Фотофакт

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