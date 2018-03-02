Прямой эфир

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ

02 марта 2018 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свежее поручение главы государства касается восстановления переправы через реку Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-1

Сейчас там восстановили движение. Напоминаем, что из-за погодных условий жители правобережья на несколько дней оказались отрезаны от ближайшего пути к райцентру. Люди из Житковичей также потеряли возможность ездить на работу в Туров.

Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-4

Оперативное решение проблемы было найдено только 1 марта, после того, как Президент обратил внимание чиновников на проблему.

Аварийный мост в Житковичах и поставка белорусской «молочки». О чём говорили с Александром Лукашенко 1 марта

С места событий передает корреспондент Александр Добриян.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-7

Александр Добриян, СТВ:
Почти сутки ушли на обустройство переправы в новом месте. После того, как Припять вышла из берегов и затопила пойму, сделав невозможным подъезд к переправе в районе аварийного моста, было решено перенести переправу сюда, на два километра выше по течению.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-10

Чтобы наладить бесперебойную переправу, ледокол накануне прорубил майну достаточно внушительных размеров.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-13

Людей перевозили на катерах, а параллельно наводили понтонный мост, что в условиях десятиградусного мороза само по себе настоящий подвиг военных и спасателей.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-16

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Работники Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям проводили эту работу совместно. Две дороги готовы с двух сторон. Принимается решение, в каком режиме будет двигаться транспорт.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-19

Колоссальную работу в эти дни провели дорожные службы.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-22

Насыпь, без которой по пойме добраться до места переправы просто невозможно, делали в режиме нон-стоп.

В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ-25

Александр Добриян:
Проезд к новой переправе со стороны Житковичей осуществляется через деревню Борки, со стороны Турова – через деревни Черничи и Кремное. Планируется, что в этом месте переправа будет работать до тех пор, пока не будет введен в эксплуатацию новый мост через Припять. Как известно, накануне Президент дал поручение завершить эти работы в течение одного года.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Александр Добриян # Сергей Новик

Другие новости рубрики

Все новости
Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую
02 марта 2018 18:50

Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую

Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»
02 марта 2018 18:36

Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»

Жители города назвали птицу Васькой: в Дятлово аист не улетел на юг, а поселился на крыше жилого дома
02 марта 2018 17:35

Жители города назвали птицу Васькой: в Дятлово аист не улетел на юг, а поселился на крыше жилого дома