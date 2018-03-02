В Житковичском районе снова налажена переправа через Припять. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Свежее поручение главы государства касается восстановления переправы через реку Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там восстановили движение. Напоминаем, что из-за погодных условий жители правобережья на несколько дней оказались отрезаны от ближайшего пути к райцентру. Люди из Житковичей также потеряли возможность ездить на работу в Туров. Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована

Оперативное решение проблемы было найдено только 1 марта, после того, как Президент обратил внимание чиновников на проблему. Аварийный мост в Житковичах и поставка белорусской «молочки». О чём говорили с Александром Лукашенко 1 марта С места событий передает корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Почти сутки ушли на обустройство переправы в новом месте. После того, как Припять вышла из берегов и затопила пойму, сделав невозможным подъезд к переправе в районе аварийного моста, было решено перенести переправу сюда, на два километра выше по течению.

Чтобы наладить бесперебойную переправу, ледокол накануне прорубил майну достаточно внушительных размеров.

Людей перевозили на катерах, а параллельно наводили понтонный мост, что в условиях десятиградусного мороза само по себе настоящий подвиг военных и спасателей.

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Работники Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям проводили эту работу совместно. Две дороги готовы с двух сторон. Принимается решение, в каком режиме будет двигаться транспорт.

Колоссальную работу в эти дни провели дорожные службы.

Насыпь, без которой по пойме добраться до места переправы просто невозможно, делали в режиме нон-стоп.