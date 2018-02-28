Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована

Новости Беларуси. Низкие температуры фактически парализовали переправу через Припять в Житковичском районе, а вместе с ней – всю экономику района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу

Как уже сообщалось, треснувший в конце прошлого года мост был главной транспортной артерией в регионе. Именно по нему жители Житковичей ежедневно ездили работать на крупнейшие предприятия, расположенные на правом берегу реки (в частности в Турове).