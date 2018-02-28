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Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована

28 февраля 2018 19:15
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Новости Беларуси. Низкие температуры фактически парализовали переправу через Припять в Житковичском районе, а вместе с ней  – всю экономику района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу  

Как уже сообщалось, треснувший в конце прошлого года мост был главной транспортной артерией в регионе. Именно по нему жители Житковичей ежедневно ездили работать на крупнейшие предприятия, расположенные на правом берегу реки (в частности в Турове).  

Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована-1

  

Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»  

После закрытия моста в зависимости от погодных условий здесь работала понтонная переправа или людей перевозили катера МЧС. Но теперь поднявшийся уровень воды и морозы сделали такую переправу невозможной. Сколько дней продлиться блокада, зависит только от погоды. Оперативное решение проблемы пока не найдено.  

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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