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Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую

02 марта 2018 18:50
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Новости Беларуси. По новому адресу. Фрунзенская ГАИ отпразднует новоселье на улице Лидской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую -1

Почти 20 лет отдел ГАИ находился на Ольшевского. За это время население района выросло, а здание в прямом смысле «трещало по швам». Теперь в трехэтажном помещении просторно. Принимать автолюбителей станет комфортнее. Не будет проблем и с парковкой. 

Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую -3

Сергей Дудчик, начальник отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Открытие, во-первых, будет совпадать с одной из знаковой датой для сотрудников милиции – это День сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Поэтому, я считаю, что это двойной праздник для сотрудников милиции и, конечно же, для населения, которое проживает на территории Фрунзенского района.

Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую -5
Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую -6
# ГАИ

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