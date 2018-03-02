Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую

Новости Беларуси. По новому адресу. Фрунзенская ГАИ отпразднует новоселье на улице Лидской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. По новому адресу. Фрунзенская ГАИ отпразднует новоселье на улице Лидской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почти 20 лет отдел ГАИ находился на Ольшевского. За это время население района выросло, а здание в прямом смысле «трещало по швам». Теперь в трехэтажном помещении просторно. Принимать автолюбителей станет комфортнее. Не будет проблем и с парковкой.
Сергей Дудчик, начальник отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Открытие, во-первых, будет совпадать с одной из знаковой датой для сотрудников милиции – это День сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Поэтому, я считаю, что это двойной праздник для сотрудников милиции и, конечно же, для населения, которое проживает на территории Фрунзенского района.