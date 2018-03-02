Фрунзенская ГАИ празднует новоселье: отдел переехал на улицу Лидскую

Новости Беларуси. По новому адресу. Фрунзенская ГАИ отпразднует новоселье на улице Лидской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 20 лет отдел ГАИ находился на Ольшевского. За это время население района выросло, а здание в прямом смысле «трещало по швам». Теперь в трехэтажном помещении просторно. Принимать автолюбителей станет комфортнее. Не будет проблем и с парковкой.