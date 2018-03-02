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Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»

02 марта 2018 18:36
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Новости Беларуси. Красивые и успешные. Во Дворце Республики назвали победителей юбилейного городского конкурса «Женщина года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»-1

Среди лучших – руководители предприятий, ученые, врачи, писатели и просто мама с большой буквы. Выразили благодарность и отметили значимость их достижений для всей страны. Эти женщины уж точно талантливы во всем.

Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»-3


Ирина Подобед, директор предприятия, лауреат в номинации «Лидерство и успешное руководство»:
Женщина – это и мать, подруга, хозяйка, поэтому никто не будет отрицать, что от женщины многое зависит.

Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»-5

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Ирина Подобед

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