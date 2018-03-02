Во Дворце Республики назвали победителей городского конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. Красивые и успешные. Во Дворце Республики назвали победителей юбилейного городского конкурса «Женщина года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди лучших – руководители предприятий, ученые, врачи, писатели и просто мама с большой буквы. Выразили благодарность и отметили значимость их достижений для всей страны. Эти женщины уж точно талантливы во всем.