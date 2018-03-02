Жители города назвали птицу Васькой: в Дятлово аист не улетел на юг, а поселился на крыше жилого дома

Новости Беларуси. Трогательная история о птице – символе доброты и счастья. В Дятлово белый аист не улетел на юг и остался зимовать рядом с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще, аист – птица осторожная, в выборе места обитания чаще всего пользуется гостеприимством человека. Гнездо птица свила на крыше дома. Местные жители заботятся о ее судьбе, подкармливают, и шутят, что с ними поселился аист-патриот.

Этого аиста Зинаида Мирович окрестила просто Васькой – по имени звать удобней. Ведь под белым крылом ее дом уже больше месяца. Но женщина до сих пор не скрывает удивления.

Зинаида Мирович, житель Дятлово:

Это было Богоявление или называется Крещение. Я думаю, что это тут летит. Смотрю – аист. Он так шел и шел, и мне вот сюда на этот поднавесик – и смотрит мне в окно. Во чудо, правда?

Дом Зинаиды Мирович прямо на берегу реки. Пернатая жизнь на воде кипит круглый год. Аисту здесь есть, чем поживится. Но и сама женщина не забывает его подкармливать. Речная рыба и курица – любимые лакомства Васьки.

Зинаида Мирович:

Он вот сюда вот приходил. Вот здесь ямочка. И я позову-позову, он оглядывается, я раз в хату. Он поклюет-поклюет и смотрит все равно в окно. Вот хитрый.

Полет аиста над заснеженными крышами заметили и соседи. Решили, надо помочь теплолюбивой птице перезимовать.

Эрнест Левэ, житель Дятлово:

Населением близлежащих домов кормим. Дети приходят кормят его. Мы часто. Сидит с утками ловит рыбу в речке.

За судьбой аиста-патриота следит весь город. В морозы птицу подкармливают местные школьники.

Инна Дедова, учитель начальных классов средней школы № 1 Дятлово:

На уроке чисто случайно, когда выпал первый снег, мы обнаружили, что у нас за окном гуляет аист по дороге.

Валерия Норкевич и Дарья Лелей, учащиеся средней школы № 1 Дятлово:

Мы кормили батоном уток, а аиста мы кормили рыбой.

Почему Васька не улетел на юг – загадка для всех. Даже ученые разводят руками. Оказалось, такое бывает. Особенно, если аист болен. Но перезимовать он сможет, была бы вода и еда. Глядишь, растает снег и птица вновь присоединиться к сородичам.

Галина Буро, СТВ:

Улетать птица, по всей видимости, не собирается. Местные жители говорят: к весне постоят ей гнездо. С такой квартирой аист точно будет завидный холостяк.