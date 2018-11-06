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10 iPhone XC и поездка на TEDX в Австрию: как стать участником проекта velcom YOUTH для старшеклассников

06 ноября 2018 06:22
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Изменить мир, получить топовый смартфон и поехать в Австрию. В Беларуси стартовал новый социально-образовательный проект для старшеклассников velcom YOUTH. Что это такое и как стать участником программы?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom – Николай Бределев и организатор конференций TEDX Minsk – Инна Карней.

В чём суть проекта для старшеклассников? Что нужно для того, чтобы принять участие? Как и чему будут учить школьников? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Реклама # общество # Николай Бределев # Инна Карней # Фотофакт

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