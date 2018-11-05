Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?

Новости Беларуси.Совершенно новый тип гирлянд и сложное мультимедийное шоу. Главную Ёлку страны в 2018 году украсят лампы-пиксели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К её оформлению приступят в начале декабря. Дизайнеры планируют установить вокруг еще 8 световых фигур.