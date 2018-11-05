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Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?

05 ноября 2018 19:41
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Новости Беларуси.Совершенно новый тип гирлянд и сложное мультимедийное шоу. Главную Ёлку страны в 2018 году украсят лампы-пиксели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?-1

К её оформлению приступят в начале декабря. Дизайнеры планируют установить вокруг еще 8 световых фигур.

О подготовке к любимому празднику подробнее – в видеоматериале.

# Новый год # общество # Фотофакт

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