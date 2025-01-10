В Жабинке прошёл тренинг для членов участковых комиссий по выборам Президента Беларуси

Сейчас по инициативе ЦИК по всей стране проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий, которые помогают сформировать навыки проведения избирательных процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области его участникам рассказали об организации работы комиссий на всех этапах электоральной кампании – вплоть до алгоритма подсчета голосов и установления результатов голосования, а также напомнили о правилах заполнения документации, проверке, пломбировании и опечатывании ящиков для голосования. Также были рассмотрены нюансы предъявления избирателями тех или иных документов, формирования списков, признания бюллетеня недействительным и другие актуальные моменты. К слову, 10 января на участках для голосования – начались дежурства.

Светлана Язоль, председатель Жабинковской районной комиссии по выборам Президента Беларуси: Сегодня у нас в районе проводится тренинг для руководителей участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. Будут рассмотрены различные ситуации, которые могут возникнуть при досрочном голосовании, в день выборов.

Ирина Панфило, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси Кировского участка № 3:

На сегодняшний день Кировский участок № 3 для голосования готов. Комиссия работала по подготовке списков. Списки проверены, сданы материалы в почту, приглашения и сведения о кандидатах, информационные стенды оформлены.

Каждый избиратель вправе обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений. Участки оборудованы кабинами и урнами для голосования. Созданы все условия для комфорта избирателей.