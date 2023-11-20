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Белорусские полярники открыли новый антарктический сезон

20 ноября 2023 14:06
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Новости Беларуси. В небо над ледовым континентом взмыли флаги Беларуси и Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские полярники открыли новый антарктический сезон-1

Церемония поднятия стягов традиционно знаменует открытие нового антарктического сезона. Начальник 16-й экспедиции Алексей Гайдашов сообщил, что долгая дорога прошла без инцидентов, а участники миссии в процессе развертывания станции и научных программ продемонстрировали слаженную командную работу. 

В 2023 году в Антарктиду отправились 13 белорусов. Для семерых специалистов это не первый опыт работы на ледовом континенте, а вот шестеро – новички. Перед тем как приступить к реализации ключевых научных программ, полярники подготовили оборудование, тщательно проверили запасы продовольствия и медикаментов. На ближайшие шесть месяцев станция станет для них домом.

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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