Белорусские полярники открыли новый антарктический сезон

Новости Беларуси. В небо над ледовым континентом взмыли флаги Беларуси и Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония поднятия стягов традиционно знаменует открытие нового антарктического сезона. Начальник 16-й экспедиции Алексей Гайдашов сообщил, что долгая дорога прошла без инцидентов, а участники миссии в процессе развертывания станции и научных программ продемонстрировали слаженную командную работу.

В 2023 году в Антарктиду отправились 13 белорусов. Для семерых специалистов это не первый опыт работы на ледовом континенте, а вот шестеро – новички. Перед тем как приступить к реализации ключевых научных программ, полярники подготовили оборудование, тщательно проверили запасы продовольствия и медикаментов. На ближайшие шесть месяцев станция станет для них домом.