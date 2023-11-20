В Минске завершается формирование стабфонда плодоовощной продукции

Запасы традиционно формируются в соответствии с потребностями. Объемы не меньше прошлогодних. В хранилищах уже имеются картофель, капуста, морковь, лук и яблоки. Для всех видов продукции созданы свои условия:, с учетом влажности и температурного режима. Все это помогает сохранить товарный вид и вкусовые качества витаминов вплоть до поздней весны. Кстати, каждый минчанин мог самостоятельно заготовить на зиму борщевой набор.

В столице уже провели 26 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня.