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В Минске завершается формирование стабфонда плодоовощной продукции

20 ноября 2023 14:03
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Новости Беларуси. В Минске завершается формирование стабилизационного фонда плодоовощной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вопросы по многим позициям уже закрыты.

В Минске завершается формирование стабфонда плодоовощной продукции-1

Запасы традиционно формируются в соответствии с потребностями. Объемы не меньше прошлогодних. В хранилищах уже имеются картофель, капуста, морковь, лук и яблоки. Для всех видов продукции созданы свои условия:, с учетом влажности и температурного режима. Все это помогает сохранить товарный вид и вкусовые качества витаминов вплоть до поздней весны. Кстати, каждый минчанин мог самостоятельно заготовить на зиму борщевой набор.

В столице уже провели 26 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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