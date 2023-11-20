Почему быть суворовцем почётно? Поговорили об обучении в военном училище

На днях Минское суворовское военное училище встретило свой 70-летний юбилей. Именно здесь мальчишки не только развиваются интеллектуально и физически, но и проходят школу жизни, становятся настоящими мужчинами, будущими защитниками отечества. Дисциплина, физподготовка, правила этикета, искусство венского вальса – за хорошими знаниями и манерами сюда каждый год приходят сотни 6-классников. Но выдерживают высокий отбор и надевают заветные погоны алого цвета самые целеустремленные.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Лялеко, подполковник, командир роты суворовцев и Матвей Герасимов, суворовец.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как вы принимаете в суворовское училище?
Сергей Лялеко, подполковник, командир роты суворовцев:
В суворовском училище установлена целая приемная кампания. Чтобы поступить, необходимо закончить 6 классов обучения, потом подать определенный перечень документов, потом надо пройти медицинскую комиссию, пройти психологический отбор, сдать физическую подготовку. Только потом вы будете допущены к сдаче экзаменов (математика, русский или белорусский язык).
Юлия Самусенко:
Какие преференции для тех, кто закончил суворовское училище?
Сергей Лялеко:
Мы готовим ребят к дальнейшему обучению в высших военных учебных заведениях. Если после окончания суворовского училища отметки в аттестате не ниже 7, есть льготы при поступлении. Без вступительных экзаменов, но согласно рейтингу среди ребят.
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