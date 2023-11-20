Почему быть суворовцем почётно? Поговорили об обучении в военном училище

На днях Минское суворовское военное училище встретило свой 70-летний юбилей. Именно здесь мальчишки не только развиваются интеллектуально и физически, но и проходят школу жизни, становятся настоящими мужчинами, будущими защитниками отечества. Дисциплина, физподготовка, правила этикета, искусство венского вальса – за хорошими знаниями и манерами сюда каждый год приходят сотни 6-классников. Но выдерживают высокий отбор и надевают заветные погоны алого цвета самые целеустремленные.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Лялеко, подполковник, командир роты суворовцев и Матвей Герасимов, суворовец.

Юлия Самусенко, ведущая:

Как вы принимаете в суворовское училище?