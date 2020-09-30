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Светомузыкальный фонтан на Свислочи признан лучшим строительным объектом года в Беларуси

30 сентября 2020 06:32
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Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучший строительный объект года. Им оказался мультимедийный фонтан в акватории реки Свислочь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства.

Светомузыкальный фонтан на Свислочи признан лучшим строительным объектом года в Беларуси-1

Кстати, 30 сентября ожидается последняя водная феерия в этом сезоне. Светомузыкальный фонтан уходит в отпуск. Церемония закрытия пройдет в 20:30 и завершится ближе к полуночи. Минчане и гости столицы увидят эффектное и красочное шоу. Затем конструкция опустится под воду. После отключения фонтан законсервируют.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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