Светомузыкальный фонтан на Свислочи признан лучшим строительным объектом года в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали лучший строительный объект года. Им оказался мультимедийный фонтан в акватории реки Свислочь в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс прошел при поддержке Министерства архитектуры и строительства.

Кстати, 30 сентября ожидается последняя водная феерия в этом сезоне. Светомузыкальный фонтан уходит в отпуск. Церемония закрытия пройдет в 20:30 и завершится ближе к полуночи. Минчане и гости столицы увидят эффектное и красочное шоу. Затем конструкция опустится под воду. После отключения фонтан законсервируют.