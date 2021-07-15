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Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей

15 июля 2021 14:34
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Новости Беларуси. Более 50 тысяч белорусских женщин поставили свои подписи в обращении организациям мира против введения санкций в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский союз женщин в настоящее время является самым массовым женским объединением, в котором состоят более 140 тысяч человек.

Объединение с тревогой и возмущением воспринимает непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь. Союз женщин выступает за мир, стабильность, безопасность и спокойную жизнь в стране. Его деятельность нацелена на сплочение общества.

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Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей-1

Светлана Ситникова, первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:
Мы не сомневались в том, что женщины поддержат нас в нашем обращении ко всем женским организациям мирового сообщества для того, чтобы нас просто услышали, чтобы нам не мешали жить.  У нас сегодня замечательно все происходит в стране, независимо, что произошло политически, что происходит экономически. С этим надо справляться, а чтобы справляться, женщина должна быть уверена в том, что ее поддержат.

Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей-4

Все подписи будут направлены в ООН.

# Санкции # общество # Светлана Ситникова # Фотофакт

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